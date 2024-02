Sollevamento Pesi. Pesistica cussina sul podio a Bologna

Prima gara dell’anno in quel di Bologna per gli atleti della sezione pesistica del Cus Ferrara. I tecnici hanno portato in pedana tutti gli atleti eccezion fatta per Crepaldi (infortunio) e Gennari (scelta tecnica).

Con loro tutti i ragazzi del settore giovanile (12 tra atlete ed atleti).

Giusto per riprendere confidenza con la pedana dopo mesi di inattività agonistica, la gara non è stata preparata troppo nello specifico; sono quindi arrivate prestazioni altalenanti ma la forza del gruppo ancora una volta ha prevalso e la somma delle prestazioni di tutti gli atleti ha permesso al Cus Ferrara di salire sul secondo gradino del podio nella classifica per società.

Grande miglioramento tecnico dei ragazzi del settore giovanile che si sono presi delle belle soddisfazioni.

E se il buongiorno si vede dal mattino…

Marta Temporin vince la medaglia d’oro fra i -71kg, imitata da Luminita Gamangi fra le -76kg

Medaglia d’argento per Arianna Rimondi (-81kg), così come fra i ragazzi Matteo Carli fra i -109kg.

Infine bronzo per Andrea Baroni(-89kg).

Tra i giovani spicca la prestazione di Manuel Conforto, che vince la categoria -61kg ed anche il premio Sinclair, riservato al miglior atleta maschile under 15.

Prossimo impegno il 10-11 marzo a Modena, con il secondo turno di qualifica.

