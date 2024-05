Sollevamento Pesi. Qualifiche agli Assoluti. Cus secondo a Imola

Ottimo risultato della sezione pesistica del Cus Ferrara, impegnata nel week end a Imola nella gara valevole come ultimo turno di qualifica ai campionati italiani assoluti in calendario per la fine del mese di giugno, che ha visto in pedana atleti senior, settore giovanile ed anche i “non agonisti”, tutti autori di prestazioni di rilievo. Ben 13 le medaglie conquistate dai cussini, e il punteggio finale fatto registrare al termine della manifestazione ha consentito alla squadra di salire sul secondo gradino del podio. Scesi in pedana per un posto alle finali, Luce Gamanji e Federico Barca hanno confermato l’ottimo stato di forma vincendo le rispettive categorie, mentre Marta Temporin non è potuta scendere in pedana e adesso spera che il secondo turno di qualifica disputato a marzo a Modena, possa essere sufficiente per passare ai nazionali.

Tra gli altri risultati, Anna Crepaldi argento nella categoria -71kg, così come Massimo Gennari (-96kg) e Matteo Carli (-102kg). Bronzo per Arianna Rimondi (-76kg). Come detto, molto bene il settore giovanile con le vittorie di categoria per Noemi Zucchini (under 13), Manuel Conforto (under 15-61 kg), Tommaso Manfredini (u.15 -81kg), Giovanni Manfredini (u.17 -67kg), Marco Barboni (u.17 -81kg).