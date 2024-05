Sondrio, la città nel pallone. La grande festa biancazzurra. Dopo il calcio, promosso il rugby

Il Rugby Sondrio festeggia la promozione in serie B. Grazie ad una stagione perfetta, condita da una serie impressionante di vittorie, da un pari e da una sola sconfitta, il club riconquista la categoria dopo qualche anno di purgatorio. La certezza della promozione, i ragazzi allenati da Esteban Gerathy Fleming e Bogdan Enache l’hanno avuta due settimane fa, dopo la vittoria per 45-7 a Parabiago, ma la festa è stata quella di domenica al Cerri-Mari di Sondrio quando la squadra ha battuto il Fiumicello (27-6) davanti ad una folla immensa e festante. Felice per la promozione Alfio Sciaresa, presidente del Sondrio Rugby e gloria della palla ovale in provincia. "Siamo molto soddisfatti per il traguardo raggiunto – dice Sciaresa -, un obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione dopo aver capito, lo scorso anno, di essere molto competitivi. Ad inizio stagione ho detto ai ragazzi che avevano i valori per poter puntare al bersaglio grosso. Così è stato…".

Dopo il Sondrio Calcio, approdato in D, è arrivata anche la promozione del Sondrio Rugby seppure con una filosofia diversa. Il 90% dei ragazzi della squadra rugbistica, infatti, è valtellinese. "Abbiamo puntato sul gruppo dell’anno scorso, composto da ragazzi del vivaio, e poi abbiamo beneficiato del ritorno di Giovanni Grillotti (figlio dell’ex tecnico e bandiera del Rugby Sondrio "Gimmy" scomparso tragicamente nell’estate del 2023), dell’arrivo di un paio di rugbisti provenienti da fuori provincia. E’ stato il giusto mix tra giovani e più "esperti". Un ringraziamento anche ai due tecnici capaci di far crescere i ragazzi. "Tre anni fa, quando ero stato costretto a ritirare la squadra dalla B a causa del post Covid, sapevo che avremmo dovuto ripartire da una ricostruzione dal basso per poi ottenere qualcosa di importante. I risultati ci hanno dato ragione…".