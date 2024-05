Sono in palio i playoff. Aquile, derby a Reggio

Partita fondamentale per le Aquile stasera, quando la squadra di coach Pippin sarà in trasferta a Reggio Emilia per sfidare i Vipers Modena e cercare di riprendersi la testa del girone A del campionato di IFL 2 che ad ora è in mano ai modenesi. Si giocherà a Scandiano alle 19 allo stadio Torelli, già casa degli Hogs Reggio Emilia che quest’anno hanno unito le forze ai Vipers Modena per disputare il campionato di IFL 2. Collaborazione che ha giovato alle due squadre insieme al rinnovamento del coaching staff, con i modenesi che sono cresciuti nell’arco della stagione arrivando all’appuntamento di oggi con 5 vittorie ed una sola sconfitta. Gli estensi al momento sono secondi e quindi con l’accesso garantito ma con l’obbligo di portare a casa la vittoria ad ogni costo. Passato il giro di boa del campionato comunque, si delineano con maggior chiarezza i potenziali delle squadre, con le Aquile che rimangono ancora l’attacco più produttivo del campionato con oltre 41 punti segnati a partita contro i 23 dei Vipers e con l’offense estense che viaggia ancora su una media di 365 yards guadagnate a partita contro le 221 dei modenesi. Prevale invece, seppur di poco, la difesa dei Vipers che concede 135 yards a partita contro le 148 degli estensi. Entrambe le squadre hanno un solido gioco di corsa mentre sui passaggi prevalgono nettamente le Aquile e Modena sarà obbligata a gestire con attenzione la difesa.