Sorpresa, le reggiane entrambe di domenica. Bdl in casa con Seregno e Roller a Breganze

Forse non era mai capitato che Roller Scandiano e Bdl Minimotor Correggio abbandonassero insieme il sabato, un must per l’hockey su pista, per giocare entrambe di domenica. In realtà già da alcune stagioni Correggio gioca in casa la domenica alle 18, ma oggi c’è la concomitanza che il Breganze giochi le sue gare interne di festivo e dunque le due reggiane sono impegnate oggi al medesimo orario, Correggio in casa col Seregno e Scandiano a Breganze.

Roller. I veneti costituiscono un’ottima squadra, giovane e forte soprattutto tra le mura amiche: in classifica sono quinti con 9 punti, mentre Scandiano è al comando con 16, ancora imbattuto e miglior attacco del girone. Cupisti ha a disposizione l’intera rosa e dunque a referto vanno i portieri Vecchi e Raveggi, oltre agli esterni Barbieri, Busani, Rocha, Cinquini, Deinite, Fontanesi e Ganassi. Bdl Minimotor. Anche Correggio ha iniziato molto bene questo campionato ed è terzo con 10 punti, mentre il Seregno è sesto con 8. Animi più sereni rispetto all’anno scorso, quando le due squadre all’ultimo turno si giocarono la permanenza in A2: la spuntò Correggio, ma i lombardi furono ripescati. Ora è salita la qualità e dunque ci si attende una gara di buon livello, con la Bdl capace di sfruttare il fattore campo. Eduard Granell avrà a disposizione i portieri Salines e Federico Pedroni, oltre agli esterni Menendez, Amatulli, Casari, Caroli, Righi, Maniero e Manuele Pedroni.

c.l.