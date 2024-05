Spada, altre 3 medaglie. Circolo forlivese al top

Poteva essere un trionfo. Alla fine è comunque un fantastico risultato: il Circolo Schermistico Forlivese porta tre atleti nei quarti di finale del Campionato Italiano Cadetti di Spada, tenuti a Genova, e addirittura due di questi, Nicolò Sonnessa e Adriano Rocco, arrivano in semifinale e quindi a medaglia. I due escono sconfitti rispettivamente contro il ravennate Francesco Delfino (14-13) e il piemontese Ettore Leporati, dell’Associazione Scherma Pro Vercelli (15-5), che poi si aggiudica il titolo superando nella finalissima Delfino 15-13. Lo stesso Leporati, nei quarti, aveva eliminato l’altro forlivese Riccardo Magni, battuto 15-11 dal futuro campione italiano. Così per i forlivesi arriva il doppio bronzo con Rocco e Sonnessa (nella foto nel gruppo dei medagliati emiliano-romagnoli), nonché l’ottimo quinto posto di Magni.

Dopo la fase a gironi della mattina, Riccardo Magni ha il terzo posto assoluto, davanti a Sonnessa (9º), Rocco (71º), Ghetti (72º) e Samorì (81º). Nel tabellone a eliminazione diretta, si ferma subito l’avventura di Marcello Ghetti, superato 15-14 dal casertano Pietro Natale. Un passetto in più per Gabriele Samorì, che sconfigge Cretì 15-12 ma cade 15-9 per mano del ravennate d’Olanda, Leonardo Bentivogli. che tira per il Circolo Ravennate della Spada.

Volano, invece, sino alle semifinali Sonnessa che regola via via Scomazzon (15-9), Lo Conte (15-2), il riminese Foschini (15-12) e Sinatra (15-4) e Rocco battendo nell’ordine Ferrauti (15-12), Vistarini (15-9), Monaco (15-5), Bruzzone (15-11) e Strobbia (15-9). Si ferma ai quarti, come detto, l’avventura di Magni, bravo però a sconfiggere Rizzolo (15-11), Giovita (10-8) e Ferraris (15-10).

In campo femminile altro bronzo conquistato dal Circolo Schermistico Forlivese grazie alla solita Mariachiara Testa. La spadista si piazza 38ª nella fase a gironi e ha ragione poi della milanese Santangelo (15-11), della laziale Chiarolanza (15-10), di Margherita Raiteri (14-13), quindi nei quarti della napoletana Elisabetta Rinaldi (15-12), prima di cadere in semifinale 14-13 per mano della catanese del Cus Maria Roberta Casale, che diventa poco dopo campionessa d’Italia.

