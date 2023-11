Spada. Il trofeo d’Autunno è di Matteo Galassi

Grande vittoria per Matteo Galassi, atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima, aggiudicatosi a Monza il 16esimo trofeo d’Autunno nella Categoria Assoluta. Buona prova anche per il compagno di sala Samuel Quartieri, atleta della società cervese.