Specialità vertical. Gli atleti lombardi ai piedi del podio negli Assoluti disputati a Nevegal

Solo piazzamenti per i lombardi che hanno preso parte sulle nevi di Nevegal (Bl) ai Campionati Italiani nella specialità “Vertical“. La gara maschile ha premiato Federico Nicolini in una serata in cui il trentino ha stabilito il record per la salita della pista Coca precedendo gli altoatesini Alex Oberbacher ed Hermann Debertolis. Solamente quinto il valtellinese Roberto Antonioli. In campo femminile la torinese Ilaria Veronese ha fatto il vuoto dietro a sé, precedendo la favorita della vigilia, la padrona di casa Alba De Silvestro, con la trentina Lisa Moreschini terza. Giù dal podio le valtellinese Giulia Compagnoni e Giulia Murada, rispettivamente quarta e quinta.

Le cose sono andate meglio nelle categorie giovanili, a cominciare dalla classifica under 23, dove il bergamasco Luca Tomasoni e il valtellinese Rocco Baldini si sono piazzati al secondo e terzo posto dietro a Debertolis, così come l’altra valtellinese Silvia Berra ha chiuso seconda fra le donne, superata solamente dalla valdostana Noemi Judd. Fra gli under 20 Silvia Boscacci è salita sul gradino più alto del podio superando la conterranea Melissa Bertolina, mentre Oscar Tonietti e Luca Curioni hanno raccolto il secondo e terzo posto nella gara maschile.

Infine negli under 18 Gioele Migliorati ha trionfato fra gli uomini, con Matteo Pedranzini terzo, mentre Teresa Schivalocchi e Giulia Visinoni hanno concluso al secondo e terzo posto fra le donne.

Silvio De Sanctis