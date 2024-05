Speranze d’Italia a Codogno. Il baseball azzurro allena i suoi talenti verso Los Angeles ’28

Si sono allenate mercoledì sul diamante di Codogno le giovani speranze del baseball azzurro in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A guidare i migliori talenti nazionali è la “leggenda“ Mike Piazza (nella foto), italo-americano di 55 anni che viene considerato il miglior ricevitore battitore di tutti i tempi con 2.120 battute valide e 427 fuoricampo. Tanto per avere un termine di paragone Joe Di Maggio, in carriera, ha battuto 361 fuoricampo. Al fianco di Piazza hanno calcato il campo di viale Resistenza altri sei coach, tutti impegnati a dare indicazioni e consigli agli atleti. Gli azzurri hanno iniziato la loro giornata di lavoro codognese prima con un po’ di stretching per riscaldare la muscolatura. Quindi i giocatori si sono esercitati con un po’ di scatti verso le basi, hanno simulato azioni di gioco e hatto prove di battuta e di lanci. "Very nice field" ("bel terreno di gioco") ha avuto modo di dire Piazza ai dirigenti del Baseball Codogno ’67 capeggiati dal presidente Giangiacomo Sello riferendosi al diamante codognese. Poi davanti a una buona cornice di pubblico nonostante la giornata lavorativa infrasettimanale, gli azzurri hanno affrontato in amichevole la squadra del Codogno, attualmente seconda in Serie A. La sfida è terminata 8-3 per gli azzurri di Piazza, dopo che i padroni di casa era stato anche in vantaggio per 3-2. T.T.