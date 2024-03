Spettacolo Toscana Tour. Il gran premio è tedesco

di Sonia Fardelli

L’amazzone tedesca Jorne Sprehe (nella foto) si è aggiudicata il primo Gran Premio di questa 18esima edizione del Toscana Tour. In sella al suo stallone Toys ha fatto una gara impeccabile sugli ostacoli ed un barrage molto veloce che non ha lasciato alcuna possibilità di replica agli avversari. Dietro di lei, comunque con un’ottima prestazione l’italiano Nico Lupino, che con la divisa dell’Esercito ha fatto volare Iniesta sugli ostacoli. Solo il tempo lo ha messo sul secondo gradino del podio. Un cavaliere di casa all’Equestrian dove ha cominciato a fare le sue gare più importanti. In terza posizione l’amazzone italiana Maria Giulia Magli e in quarta posizione il cavaliere spagnolo Fernando Fourcade Lopez, anche lui molto conosciuto ad , dove ha lavorato molto seguendo diversi allievi. In quinta posizione il carabiniere Giacomo Casadei, una delle promesse dell’equitazione italiana in sella a Let’s Go Fz.

In sesta posizione il cavaliere senese Massimo Pacciani con Olympic Music. A premiare i protagonisti, oltre al patron dell’ Equestrian Centre Riccardo Boricchi, anche l’assessore comunale allo sport Federico Scapecchi. Una gara spettacolare dove cavalieri e amazzoni si sono dati battaglia su ostacoli di 1,45, chiudendo così questa prima settimana del Toscana Tour edizione 2024.

"Il tempo non ci ha certo dato una mano – ha detto Boricchi – ma siamo comunque riusciti a portare a termine nel miglior modo possibile tutte le gare. I campi, recentemente rifatti, hanno tenuto bene anche alla pioggia battente. Da ora in poi il Toscana Tour crescerà di settimana in settimana. Già dalla prossima attendiamo oltre 700 cavalli in arrivo da diverse nazioni straniere. Poi con lo Csi a tre stelle arriveranno anche i big dell’equitazione mondiale".

E comunque già in questa prima settimana si è assistito ad un buon spettacolo. Nella 135 di ieri la vittoria è andata all’amazzone italiana Sofia Manzetti in sella a Bombay de Beafour, in seconda posizione la tedesca Anna Elisa Schafer e in terza Gianluca Apolloni. Nella 130 podio tutto italiano con al primo posto Vincenzo Carlino in sella a Cyranò, secondo Gabriele Zagni Minucci con Diablo Z e terza Camilla Casellato con Jamaica Van Ten Bos. Nella categoria più alta del Pony Tour, la 125, ancora battaglia tra Svizzera e Italia con Jordan Scherbakov al primo posto, Carolina Fenocchio al secondo e Martina Fiamenghi al terzo. Le gare della seconda settimana di Toscana Tour cominceranno giovedì 14 marzo.