Splendida Solaria a Fano

Ottimo inizio gare 2024 per Solaria 90, la società pesarese di ginnastica. Si sono svolte a Fano ed a Cuccurano le gare regionali di ginnastica ritmica Silver della Federazione Ginnastica d’Italia organizzate dall’Asd Aurora Fano creata dalla mitica Paola Porfiri. "Ottimi risultati per le ginnaste dell’Asd Solaria’90 Pesaro – afferma la direttrice tecnica di Solaria 90, Iliana Angeli –. Nella gara Silver LD le nostre ginnaste con bellissime performance hanno conquistato tutte il podio. Ha vinro la categoria Senior Mirella Gutu. Nella Junior 3 prima Giulia Ferri; nella categoria Junior 2 vittoria di Aurora Lani, nella Junior 1 primo posto per Greta Grottaroli. Invece nella categoria Allieve 4 medaglia d’oro per Veronica Sgherri. Inoltre nella categoria Allieve 3 medaglia di bronzo per Sofia Tarquini e quinto posto per Benedetta Potinga".

Nella seconda giornata si sono disputate le gare LE (livello eccellenza): nella categoria Senior 3 prima classificata Sara Volponi, nella Senior 1 terza Giorgia Cappa, nella Junior 2 medaglia d’oro per Marharyta Krymets la ginnasta ucraina che Pesaro sta ospitando. "Grande soddisfazione per la tecnica Monica Fabi – dice Iliana – per tutte le sue colleghe e per la società che vede crescere al meglio queste ragazze, accompagnandole con insegnamenti che sono lezioni di vita, come lo sport sa fare. Infatti tutto lo staff sostiene e accompagna con attenzione e competenza tutte le nostre ginnaste che parteciperanno alle prossime gare nella consapevolezza della grande importanza che lo sport rappresenta per le nostre giovani".

Luigi Diotalevi