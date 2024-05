Spogliatoi. Palazzi: "Certi momenti erano da gestire meglio»

L’allenatore Sergio Palazzi riflette sulla sconfitta in gara-3 di spareggio playout dalla Macagi Cingoli. "Credo – spiega il tecnico – che nel contesto dell’equilibrio peraltro scontato, essendo col Rubiera alla quinta partita stagionale, avremmo potuto gestire meglio i momenti a noi favorevoli. Invece, la foga e certe contingenze positive, non hanno pagato". Al riguardo Palazzi è esplicito: "I momenti determinanti sono stati tre: due da parte nostra, uno con prosieguo per il Rubiera. All’inizio del secondo tempo abbiamo avuto a vantaggio due fasi in cui potere allungare. Il Rubiera è riuscito a procurarsene una, e l’ha sfruttata convenientemente".

g. cen.