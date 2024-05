Spoleto, i 50 anni de La Fenice. L’affascinante volo delle Farfalle. Dalle azzurre Duranti e Stefanescu ai 426 innamorati della ginnastica

La carica dei 426 tra ginnaste e ginnasti. La Fenice è la società sportiva che conta il maggior numero di tesserate e tesserati nella città di Spoleto e si gioca il primato addirittura con il calcio. Fondata nel 1978 da Laura Bocchini, Lorella Bartoli e Roberto Settimi, attuale presidente si prepara a festeggiare 50 anni di successi. Da polisportiva a fiore all’occhiello del movimento della ginnastica ritmica nazionale ed internazionale.

Dopo aver iniziato l’attività dando spazio anche a tennistavolo e tiro con l’arco, la società spoletina si è concentrata esclusivamente sulla ginnastica. La svolta nel 2006 quando arriva in palestra una giovanissima ginnasta rumena, Andreaa Stefanescu. Sotto la guida della direttrice tecnica Laura Bocchini, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana arriva la convocazione con la squadra nazionale, che la porterà alla storica medaglia di bronzo delle olimpiadi di Londra 2012. A Rio va come riserva, ma nella sua carriera si contano anche due ori mondiali e diverse altre medaglie tra mondiali ed europei.

Incredibile ma vero, perché la storia si ripete quando una spoletina di 9 anni arriva al PalaRota. Si chiama Agnese Duranti e le tecniche Laura Bocchini ed Ivelina Taleva capiscono subito che si tratta di un talento. A sostituire Andreaa nella squadra nazionale della Direttrice tecnica Emanuela Maccarani è proprio Agnese che inizia a scrivere la favola delle Farfalle. Cinque ori mondiali ed uno europeo, ma soprattutto il bronzo delle olimpiadi di Tokio. Il bello però deve ancora venire perché da mercoledì scattano i campionati Europei e ad agosto Agnese sarà impegnata a Parigi nella seconda olimpiade. In questi anni la società spoletina ha anche partecipato, per tre stagioni, al campionato di A1 per società di ritmica ed è una delle principali società umbre. Oggi la sezione di ritmica conta circa 280 ginnaste e la prima squadra partecipa al campionato di serie C, sfiorando da più stagioni la promozione. Al momento le atlete più rappresentative, Angelica Roccetti due medaglie d’argento al cerchio e al nastro, ai Campionati Italiani Gold di specialità a di Campobasso, Emma Pioli Di Marco argento al nastro e Noemi Santangelo bronzo alle clavette. La Fenice non opera solo a Spoleto, ma anche nelle sedi distaccate di Campello sul Clitunno, Norcia e Sellano ed è pronta ad accogliere in palestra una nuova Andreaa o una nuova Agnese.

Daniele Minni