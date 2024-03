Sport da combattimento: al Casentino Fight Night. Il trionfo di Innocenti. È la prima campionessa

BIBBIENA

È un risultato storico quello ottenuto dalla casentinese Manuela Innocenti domenica scorsa al termine della quarta edizione del Casentino Fight Night. L’evento di caratura nazionale organizzato dalla Casentino Combat Asd, oltre a sei match di professionisti di alto livello, era valevole per il titolo italiano professionisti di K1, una specialità del kickboxing. A contendersi la cintura Isabel Hapca di Como e la padrona di casa del Team Voltarelli, che dopo tre riprese ha vinto ai punti. Si tratta della prima campionessa di sport da combattimento nella storia della vallata. Comprensibile, dunque, l’emozione dell’atleta, che alla fine si è lasciata andare: "Questa è una vittoria che mi porterò nel cuore e che terrò bene a mente per tutti gli ostacoli superati con determinazione. Mi è servita per dimostrare a me stessa che volere è potere e che se decido di non mollare non permetto a nessuno di mandarmi ko".

La vittoria non era affatto scontata: "Non è stata la preparazione che avrei voluto: un malanno al polpaccio tre settimane prima del match mi ha messo a dura prova. Ho avuto accanto a me persone eccezionali che mi hanno aiutato a rimediare con ogni seduta di terapia possibile". Ecco, quindi, i ringraziamenti: "Dedico la vittoria a me stessa e al mio allenatore, Andrea Voltarelli, che nel momento buio mi ha dato la forza per uscirne".