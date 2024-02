Sport da combattimento. Dalla Libera show per il team Fakb

Sabato scorso a Finale Emilia al Pala Luca Toni si è svolto l’evento Next level fight night, dove il team ferrarese Fakb, che sotto la guida del maestro Zucco si allena alla palestra Ferrara Boxe, ha portato sei atleti. A far da padrone nel Galà è Caterina Dalla Libera, che al suo debutto senza caschetto vince tutte e tre le riprese contro un’ostica avversaria e insieme hanno dato vita a un match che ha fatto esultare tutto il pubblico presente. "Sono contento dei risultati ottenuti e dell’esperienza fatta dai miei ragazzi soprattutto di Caterina, perché ha un grande potenziale". Questo il commento di Zucco, che conclude dicendo che da oggi si torna in palestra per lavorare sugli errori e per prepararsi per i prossimi eventi in programma.