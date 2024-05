Sport Village Banca di Pesaro ai vertici. Elena Cascini ed Eleonora Sarti nella top seven

Grandi risultati in campo nazionale per il Sincro di Sport Village Banca di Pesaro. Giulia Arcangeli, Martina Bisi, Camilla Bonduà, Elena Cascini, Maria Allegra Del Prete, Maria Sofia Gallucci, Anna Marcantoni, Flora Marinelli, Emma Pierleoni, Grace Rinolfi, Eleonora Sarti, Alice Sparaventi, Sofia Serafini e Beatrice Scarpellini hanno partecipato al Campionato Italiano Categoria Ragazze, tenutosi ad Ostia, riportando brillanti risultati. Tutte le ragazze hanno gareggiato nella competizione degli Esercizi Obbligatori. Il team pesarese si è collocato tra le migliori otto società d’Italia nel settore sincronizzato.

Elena Cascini (classe 2010) e Maria Sofia Gallucci (classe 2009) si sono, inoltre, esibite nell’Esercizio di Solo Libero. Argento Italiano per la Categoria Esordienti, più volte convocata nel corso di questa stagione per la selezione della Nazionale giovanile in vista dei Campionati Europei di Atene, Elena Cascini si è aggiudicata l’undicesima posizione in classifica; al secondo posto (negli esercizi obbligatori) per l’annata 2010, Elena è un esempio di grande perseveranza e di forte determinazione. Da sottolineare anche la prestazione di Maria Sofia Gallucci, membro effettivo della Nazionale Sanmarinese: con un’esecuzione perfetta delle difficoltà presentate in gara, Sofia ha conquistato il diciassettesimo posto, interpretando con straordinaria eleganza "Le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi.

Prestigiosi risultati ottenuti anche nell’Esercizio di Duo Libero.

Tra le "top seven" in Italia, Elena Cascini ed Eleonora Sarti (classe 2010) hanno unito il talento all’esperienza, presentando una Routine dalla tecnica impeccabile, mentre Martina Bisi e Beatrice Scarpellini, "giovanissime" del 2011, hanno saputo distinguersi tra le "grandi", posizionandosi al diciottesimo posto tra tutti gli esercizi presentati in gara.

Buona performance anche per la Categoria Esordienti A. Anna Ballerini, Lea Cerrina, Flora Cosmi, Elisa Filippetti, Greta Forzelin, Lucia Foglietto, Ada Marchesi, Arena Anna Romeo e Vdovenko Sofia hanno preso parte alla competizione degli Esercizi Obbligatori, conseguendo interessanti risultati. In particolare, tra le prime trenta classificate, spiccano Greta Forzelin (11esima), Flora Cosmi (24esima) ed Elisa Filippetti (26esima).

Soddisfatte le allenatrici Barbara Gabucci, responsabile del settore, Simona Chiari, Isabella Pecci, Arianna Magi, Elisa Siliquini, Beatrice Cassiani, Sara Cecchini, Diletta Filiaggi, Valentina Del Monte e Nicol Mantione: "Sono risultati – dicono assieme al presidente Andrea Sebastianelli – che confermano la grande crescita del settore e l’eccellente lavoro fatto dalle ragazze"

b. t.