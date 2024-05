Sport Village Banca di Pesaro. Nuoto artistico, Rinaldi prima al Foro italico

A Roma al Foro italico al campionato italiano Junior Propaganda di nuoto artistico sono scese in vasca 14 atlete di Sport Village Banca di Pesaro. Due sono stati gli esercizi di doppio, Marta Amadori e Alice Bocconi per la partizione ex Ago e Rebecca Salustri ed Emma Ricci per la partizione no Ago. Meritatissimo il 1º posto per Cecilia Rinaldi nell’esercizio di Solo, altrettanto per la squadra composta da Alice Bocconi, Cecilia Rinaldi, Noemi Scatassa, Marta Amadori, Emma Gabbianelli, Rebecca Salustri e Rebecca Grandicelli che si sono piazzate al 2º posto. La squadra composta da Emma Ricci, Francesca De Angelis, Emma Bartolini, Daria Paoloni, Sara Gualandri, Claudia Abbondanzieri, Anita Menchetti ha portato a termine un ottimo esercizio con notevoli miglioramenti da parte di tutte le atlete. Sfiorato il podio per il libero combinato (Bocconi, Scatassa, Ricci, Paoloni, Gabbianelli, Rinaldi, Gualandri, Abbondanzieri, Menchetti e Grandicelli, giunte quarte).

La squadra di nuoto di Sport Village Banca di Pesaro ha partecipato a Torino al XI° Trofeo Sisport. Gli atleti allenati da Andrea Sartini e Samuele Simoncelli si sono misurati con atleti di spicco in campo nazionale, quali Benedetta Pilato e Alessandro Miressi che parteciperanno alle prossime Olimpiadi. Da segnalare il podio per Cecilia Riversi 3ª nei 50 farfalla categoria ragazzi. Tutti sono riusciti a migliorarsi e ad emergere. "Una esperienza – dice il presidente Sebastianelli – molto formativa sotto il piano tecnico e mentale. E’ stata una 4 giorni di fatica, ma anche di gioia e divertimento". Tornati a Pesaro è ripreso subito il lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni: campionato a squadre per la categoria ragazzi che si terrà il 26 maggio nella piscina scoperta del Parco della Pace, per poi partecipare al Trofeo Italo Nicoletti di Riccione 7-8-9 giugno.

b. t.