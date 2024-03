Staffetta di primavera a Vicopisano, le foto e la classifica

Vicopisano, 24 marzo 2024 – Nel cuore di Vicopisano, tra le storiche mura della città, si è svolta un'epica giornata di sport: la 35esima edizione della Staffetta di Primavera, un vero e proprio trionfo di partecipazione e spirito competitivo.

Organizzata con maestria dal GS Le Sbarre e con il patrocinio del Comune di Vicopisano, l'evento ha visto la partecipazione di 144 terne di podisti determinati, pronti a sfidarsi su un suggestivo percorso di 3,7 chilometri, caratterizzato da salite e discese che hanno messo alla prova la resistenza e la grinta di ogni partecipante. Il giardino del Circolo Ortaccio è stato il suggestivo scenario di partenza e arrivo di questa indimenticabile competizione, che ha visto atleti provenienti da ogni angolo della regione sfidarsi con passione e determinazione. Il Presidente del GS Le Sbarre, Silvio Mura, non nasconde la propria gioia per il successo straordinario di partecipazione, ringraziando con gratitudine tutti i soci e coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione a garantire il successo di questa splendida giornata di sport e aggregazione. Servizio fotografico curato con maestria dalla ETS Regalami un Sorriso, che ha immortalato ogni istante di gioia e sacrificio di questa indimenticabile giornata, trasformando i momenti di fatica in preziosi ricordi da custodire nel cuore di ogni partecipante.

QUI LA CLASSIFICA

La 35a Staffetta di Primavera a Vicopisano non è stata soltanto un evento sportivo, ma un'esperienza che ha unito la passione per la corsa con il senso di comunità e l'impegno per il bene comune. Un'occasione preziosa per celebrare lo sport e la solidarietà, dimostrando ancora una volta che insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere grandi traguardi.