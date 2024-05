Stasera dalle 20 un’attesa riunione con professionisti e dilettanti. Boxe al Palapalestre. Serata per appassionati

Presentato ieri alla stampa nella sala dell’Arengo della residenza municipale l’evento sportivo “Ferrara Fightnight” organizzato dalla società sportiva dilettantistica L’Accademia, in calendario stasera al Palapalestre.

Un evento di grande livello, per appassionati di boxe, organizzato ancora una volta da Massimiliano Duran, assieme alla responsabile amministrativa della Ssd L’Accademia Soili Schiavi.

Nove gli incontri in programma sul ring della Pugilistica Padana, 6 tra dilettanti, di cui uno femminile e tre tra professionisti con inizio alle ore 20.

La riunione, prevista inizialmente all’aperto all’interno del Campo Scuola cittadino, è stata trasferita per il rischio di maltempo, all’interno del Palapalestre.

Tre i match professionistici allestiti. Il mediomassimo padanino Domenico Bentivogli sarà chiamato ad un difficile impegno contro l’afro-rodigino Beh Alassane Traore, in possesso di non comuni doti atletiche. Si tratterà quasi di un derby polesano e chi vincerà compirà un balzo nelle graduatorie nazionali. Tra i pesi piuma, importante opportunità per lo spettacolare piuma della Ferrara Boxe, Dario Sapone, che opposto all’esperto Lombardo Yuri Zanoli sarà chiamato a confermare le sue aspirazioni professionistiche dopo un’importante e lunga carriera dilettantistica. Infine, il combattivo e generosissimo superleggero padanino Momo Nasri, di radici tunisine, cercherà di non deludere i tanti connazionali che lo seguono regolarmente, contro il giovane slavo Muhamed Biberovic.

Tra i dilettanti, i 57 kg. Awais Nazakat (P.Padana) e Alaji Tirana (Ferrara B.) daranno vita ad un derby stracittadino. Poi, il 64 kg. Marco Giori, il giovanissimo 57 kg. Zoran Sulijc è il 75 kg. Pierpaolo Mosiello, tutti della Pugiltica Padana, si batteranno rispettivamente con i bolognesi Rossini e Marini e il parmense Konvolbo.