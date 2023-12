Hockey su pista, il pratese Zampoli nominato miglior portiere di Serie A1

Prato, 24 dicembre 2023 - Stefano Zampoli è il miglior portiere della Serie A1 2023/24 di hockey su pista, perlomeno per quel che riguarda il girone d'andata del campionato. E' il verdetto della Fisr, che pochi giorni fa ha inserito il ventiquattrenne di Prato nella “top five” dei migliori giocatori di questo primo scorcio del torneo. Zampoli, ormai da qualche anno colonna del GS Trissino, ha dato un contributo decisivo all'attuale primo posto in classifica del sodalizio veneto e non è forse un caso il fatto che la sua porta sia la meno battuta del raggruppamento (con 20 reti al passivo). Non che sia una sorpresa, visto che l'atleta pratese è ormai diventato il numero uno della Nazionale. Il ragazzo è del resto reduce da due stagioni praticamente perfette: dopo essere approdato al club vicentino nel 2021, ha vinto due scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana negli ultimi due anni. Trofei conquistati da protagonista, confermando in toto la crescita tecnica che i più accorti immaginavano già quando debuttava non ancora maggiorenne con l’HP Maliseti. I successivi quattro anni al Monza gli hanno permesso di abituarsi alla Serie A1, prima di trasferirsi in Veneto e vincere tutto. Da ormai un anno è entrato stabilmente nel giro azzurro: ha partecipato ai Mondiali del 2022 e alla recente "Golden Cup". E nel futuro mira a confermarsi, soprattutto in ambito nazionale ed internazionale. Iniziando da quello che per lui sarebbe il terzo scudetto. “Sono contento della posizione in cui ci troviamo, abbiamo sempre dato il massimo e i risultati si vedono – ha commentato il diretto interessato - stiamo giocando bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.

G.F.