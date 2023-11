Stop al Calcio a Cinque in Toscana: Prato gioca, gli altri attendono

Il calcio a cinque si ferma in Toscana. Stop ai campionati regionali, le cui partite avrebbero dovuto giocarsi ieri sera, e stop anche a quelle gare dei tornei nazionali nelle quali sarebbero state impegnate le formazioni della nostra regione. Con l’eccezione del Prato Calcio a 5 che ha chiesto ed ottenuto dalla Divisione Calcio a 5 di poter giocare la gara con il Buldog Lucrezia che andrà dunque in scena regolarmente oggi nelle Marche, con inizio alle ore 16, e che la stessa Divisione aveva rinviato al 15 novembre come da suo comunicato emesso nel pomeriggio di ieri.

La società biancazzurra avrebbe però richiesto di poter comunque giocare, volendo evitare di essere impegnata in un turno infrasettimanale, ed è stata accontentata. Fra l’altro si tratta di un appuntamento particolarmente importante per la squadra allenata da Andrea Bearzi, reduce da due sconfitte consecutive e dunque vogliosa di riscatto. Nella classifica del girone B della serie A2 maschile, il Prato Calcio a 5 è fermo a quota 3 punti, mentre il Buldog Lucrezia è ancora bloccato a 0 (dopo tre giornate comandano Dozzese e Ternana con 9).

Niente derby con il Pontedera, invece, per l’Italgronda Futsal Prato. Rinviata dunque al 15 novembre (ore 19) questa attesa gara da giocarsi in trasferta nella quale la squadra allenata da Massimo Zudetich avrebbe dovuto difendere il primato nel girone C. Infatti, dopo tre giornate del campionato di serie B maschile, l’Italgronda Futsal Prato si trova da sola al comando della classifica con 7 punti all’attivo proprio davanti al Futsal Pontedera che è a quota 6 insieme a Sangiovannese, Vigor Fucecchio e Arpi Nova Campi Bisenzio.

Tutte queste squadre, tranne la Sangiovannese (che a sua volta ha chiesto di poter giocare), resteranno al palo oggi e torneranno in campo per la quinta giornata sabato 11 novembre. Massimiliano Martini