Stra Montignoso, foto e classifica della prima edizione

Montignoso (Massa Carrara), 19 maggio 2024 – La prima edizione della Stra Montignoso, organizzata dalla Asd Polisportiva Azzano, ha riscosso un grande successo, richiamando l’attenzione di numerosi appassionati di podismo. L’evento ha rievocato la storia e i fasti della più importante gara podistica della zona, resa celebre dai fratelli Filippone. Il percorso, parzialmente ripreso dalla storica gara, ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica, immersa in un’atmosfera carica di entusiasmo e competizione. Il ritrovo, la partenza e l’arrivo si sono svolti presso la pasticceria Caffè Bonotti a Montignoso, dove un allestimento scenico e mediatico degno delle competizioni europee ha accolto i corridori.

Un maxischermo ha trasmesso in diretta tutte le fasi della gara, mentre un DJ ha sapientemente mixato la musica, infondendo energia e voglia di correre ai partecipanti. Oltre alla componente sportiva, l’evento ha avuto una forte connotazione solidale, sostenendo la ricerca e la cura di "Monasterio". La presenza di servizi di custodia borse, spogliatoi e docce ha garantito un’accoglienza impeccabile agli atleti, che hanno potuto godere di tutte le comodità necessarie per affrontare al meglio la gara. La meticolosa cura del percorso, insieme all’organizzazione impeccabile, ha fatto di questa prima edizione della Stra Montignoso un evento imperdibile nel calendario podistico. L’entusiasmo e la partecipazione riscontrati sono la testimonianza di un successo che promette di crescere e consolidarsi negli anni a venire. Un appuntamento che, senza dubbio, diventerà un punto di riferimento per tutti gli amanti della corsa.