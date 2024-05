Studenti che si sono messi in evidenza a scuola e nello sport. Premi Panathlon, ecco i vincitori. Consegna il 29 a Palazzo Roverella

Assegnati i riconoscimenti ai giovani sportivi meritevoli. La commissione aggiudicatrice dei Premi Panathlon ‘atleta eccellente, eccellente studente’, organizzati in collaborazione con la Spal, si è riunita fornendo i responsi per l’aggiudicazione dei riconoscimenti 2024. La commissione, diretta dalla presidente del Panathlon Luciana Boschetti Pareschi e formata in ugual misura da soci e rappresentanti dei media, si è trovata tanti curriculum meritevoli di ricevere i premi. I cinque vincitori sono Vittoria Benvenuta Melotti (canoa velocità - Canoa Club Ferrara, 2 titoli italiani + nuovi titoli ottenuti domenica scorsa), Serena Boari (canoa velocità - A.S.D. Canoa Club Ferrara), 2 titoli italiani + nuovi titoli ottenuti domenica scorsa, Federica Campochiaro (pattinaggio artistico - A.S.D. Pattinaggio Il Quadrifoglio), bronzo ai Campionati Mondiali Junior 2023 in Colombia, Vittoria Vaccari (pattinaggio artistico - A.S.D. Pattinatori Estensi), argento ai campionati Mondiali Junior 2022 in Argentina e Carlotta Bolognesi (flag football – A.S.D. American Football Team Estense), argento ai campionati Europei Junior 2023. La premiazione avverrà con un convivio speciale del Panathlon il prossimo 29 maggio a Palazzo Roverella.