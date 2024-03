SUB prato. De Martino e Fabiani oro al Trofeo Apnea

Gli atleti del Sub Prato stanno preparandosi già alle prossime sfide: il prossimo 14 aprile saranno di scena a Jesi (in provincia di Ancona) per poi prendere parte il 21 aprile successivo ad una gara che si terrà a Sestri Levante (in Liguria). E in vista dei prossimi impegni, la squadra di Mirko Bianchi può tracciare un primo bilancio stagionale, ripartendo dai riscontri più che positivi ottenuti nei giorni scorsi nel campionato regionale trofeo Apnea statica e dinamica svoltosi presso la piscina di Lamporecchio. Marcella De Martino e Giulia Fabiani, sono salite sul gradino più alto del podio rispettivamente nella categoria "monopinna" e in "seconda categoria pinne". Bianchi ha ottenuto un argento nella "seconda categoria rana", per un risultato ottenuto anche da Claudia Marzoli in seconda categoria pinne. Lorenzo Gaggii ha invece agguantato due medaglie di bronzo. Ottimi infine anche i risultati ottenuti dai compagni e dalle compagne di squadra Marco Rinella (quarto) Caterina Costanza (quarta) e Monica Tattini (quinta).