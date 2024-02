Subbuteo. Club Firenze d’argento. Coppe di soddisfazioni

Periodo ricco di avvenimenti per i gigliati del Club Subbuteo Firenze che a febbraio hanno raggiunto buoni traguardi in Coppa Toscana e in Coppa Italia, nella nuova sede federale della Fisct a Colleferro in provincia di Roma. Maiuscola prestazione in Coppa Toscana dove i viola vengono fermati solo in finale dal club labronico di Livorno, dopo che Firenze li aveva battuti nel girone di qualificazione. Marco Bonciani, Fabio Stellato, Luca Pini, Davide Visani e Stefano Barducci gli alfieri che hanno sfiorato il prestigioso titolo toscano e che, con la stessa formazione, hanno affrontato la settimana scorsa l’impegno nazionale della Coppa Italia. Girone eliminatorio del Subbuteo Firenze perfetto qualificandosi alla fase finale grazie ad una eccellente partita contro gli Eagles Napoli (compagine che milita nel massimo campionato) e vincendo le altre due partite del girone. Purtroppo agli ottavi di finale i fortissimi ragazzi di Bagheria fermano ed eliminano i fiorentini.

Oggi il Club Subbuteo Firenze sarà ancora protagonista in regione con ben 5 atleti al via al Grand Prix di Pisa valevole per il ranking toscano. Gabriele Casati, Marco Trevisan, Luca Pini, Gabriele Allegria e Tiberio Becucci proveranno a portare i colori viola del club sul gradino più alto del podio, anche se il torneo vedrà la partecipazione dei più forti giocatori regionali e quindi il livello sarà davvero alto. Questa febbrile attività dell’ultimo mese servirà ai gigliati per affrontare la prima tappa del Guerin Subbuteo 2024, trofeo nel quale i ragazzi del capitano Bonciani saranno chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2023 e che li ha visti premiati nella sede del Corriere dello Sport a Roma il mese scorso. La prima tappa del Guerin Subbuteo si disputerà nel week end del 16 e 17 marzo a Ferrara e i viola faranno di tutto per presentarsi all’appuntamento al meglio della forma fisica e mentale per onorare il titolo cucito nelle maglie. Per info e programmi dettagliati di questo affascinante sport in continua crescita sito internet www.subbuteofirenze.net.

F. Que.