Successi e piazzamenti per atleti del Parco Alpi Apuane: vittorie e prove di valore in diverse competizioni.

Vittorie e piazzamenti assoluti per gli atleti del Parco Alpi Apuane. Alla ’Mezza di Aosta’, vittoria assoluta per Renè Cuneaz (nella foto). Alla 19ª edizione della ’Tutta dritta’ di Torino, gara di 10 km, belle prove per Mattia Galliano (quarto assoluto), Mattia Scalas (nono assoluto), Loic Proment, Lorenzo Brunier e Simone Bordigoni. Nella terza edizione della ’Joyrun Barberino’, gara di 10 km sulle strade di Barberino del Mugello, buone prove per Manuel Tilocca e Alessandro Beani. Alla 33ª edizione della ’Cronoscalata del Castellaccio’ a Livorno, gara di 4,4 km in salita, secondo posto assoluto per Andrea Salas Palma Bernardita, vittoria di categoria per Jonathan Toni (SM40), secondo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e Simona Carradossi (SF45), terzo posto di categoria Giorgio Davini (SM50) e Arturo Sargenti (SM70), buone prove per Damiano Lippi, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Elia Fazzini, Lorenzo Pellegrini, Luca Lombardi, Elena Genemisi, Fabio Belletti, Flavia Cristianini, Paola Lazzini, Claudia Landucci e Mauro Matteucci. Ai Campionati italiani universitari su pista di Isernia bene Marco Zanzottera (7° assoluto) in 14’58’’.

ma.mu.