Successi in serie per il club di scherma Pesaro, promozione e risultati di prestigio.

Successi in serie del club scherma Pesaro. Secondo posto per il fioretto femminile nella serie B1 e conseguente promozione in A2 ai a Piacenza. Resta invece in A2 la formaqione maschile che ha sfiorato la storica promozione solo per poche stoccate, qualificandosi al 4° posto. La squadra di spada maschile sale invece in serie B2, in conseguenza del secondo posto in serie C1. Il dream team femminile, composto da Annalisa Barbano, Teresa Donatelli, Camilla Gorini e Vittoria Lazzeri, si è reso protagonista di questo incredibile successo, non scontato visto che erano state ripescate dalla serie B2. Dopo un avvio di gara poco brillante, la squadra non si è persa d’animo, e vincendo la prima eliminazione diretta 45-44 con una delle favorite. In finale le ragazze hanno ceduto al Circolo della Scherma Terni. La squadra di fioretto maschile, partecipante al campionata italiano di A2, composta da Luca Ceccolini, Roman Gai, Jacopo Rossi e Lorenzo Sora, ha dimostrato il proprio valore e compattezza superando il girone iniziale eliminando la quotata Comense. In semifinale sconfitta con la Comini Padova, poi vincitrice della gara, che schierava atleti di livello internazionale. Una lotta che poteva sembrare impari ma che invece si è risolta a favore dei padovani solo per poche stoccate.

La spada non è stata da meno. La squadra composta da Mattia Pedone, Roman Gai, Alessandro Berti e Federico Lanari sta riportando, con la terza promozione consecutiva, la spada pesarese dove conta. Una squadra composta da un mix di esperienza (Pedone è stato appena convocato per gli Europei Master nella categoria 40-50) e gioventù (Berti under 20), unito alla fantasia del fiorettista Roman Gai e alla duttilità da spadista-fiorettista di Federico Lanari. La vittoria in semifinale è valsa la B2.

l. d.