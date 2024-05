Successi internazionali e locali per il Gispi Rugby Prato: trionfo in Francia e in Toscana, vittoria anche in Sardegna

Da Prato alla Costa Azzurra, a Campi Bisenzio e alla Sardegna, con il medesimo risultato: la vittoria finale. E’ il percorso compiuto dal Gispi, ripartendo dall’U14 del club che proprio pochi giorni fa ha primeggiato in Francia nell’ambito del "Torneo Saint Laurent du Var". I giovanissimi rugbisti pratesi hanno sfidato i pari età d’Oltralpe, in una competizione che ha visto sfidarsi i migliori prospetti del rugby transalpino. E alla fine sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, evidenziando un rendimento costante e mettendosi alle spalle la concorrenza. Un’altra gioia è però arrivata anche dalla vicina Campi, dove è andato in scena il primo "Trofeo Città di Campi Bisenzio", organizzato dai Puma Bisenzio. Una rassegna rugbistica dedicata alla categoria U12 e anche in questo caso ad esultare sono stati i "gispolotti", aggiudicandosi il trofeo.

Un turno completato infine dal successo ottenuto dalla prima squadra allenata da Elia Guastini ed Alessandro Boscolo (con quest’ultimo sceso eccezionalmente in campo anche da giocatore, nell’ultima sfida): i Tigers erano impegnati in Sardegna contro l’Olbia nell’ultimo match valido per il campionato di Serie C e il 38-7 finale ha permesso loro di chiudere la fase di promozione al terzo posto in classifica.

"In conclusione, direi che è stato un turno senza precedenti per i promettenti atleti del Gispi Rugby Prato – ha commentato il presidente del club, Fabrizio Bertocchi – a conferma del brillante percorso intrapreso in una stagione densa di emozioni e di impegno, sia all’interno che all’esterno del campo da gioco".

Giovanni Fiorentino