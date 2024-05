Successo della giornata al PalaMariotti. Festa dello sport con 300 bambini

Una grande festa dedicata allo sport. La seconda giornata Fism del gioco dello sport che si è tenuta al palasport ’Mariotti’ di Spezia ha radunato centinaia di studenti delle 14 scuole paritarie della Spezia e della Provincia. Hanno risposto presente 293 bambini dell’età di 6 anni, insegnanti, volontari dei 6 Comuni che hanno patrocinato l’evento (La Spezia, Lerici, Sarzana, Santo Stefano Magra, Bolano e Deiva Marina). I bambini si sono esibiti in alcune attività sportive e di gioco collettivo, divisi in squadre, distinte con maglie di colori differenti. Una bella mattinata che si è conclusa con la premiazione gli alunni delle scuole dell’infanzia paritarie. Oltre al patrocinio del Comune di Spezia fondamentale il supporto degli sponsor che hanno aderito alla manifestazione che ha voluto promuovere la pratica dello sport come simbolo di unione e partecipazione oltre che gesto tecnico. Hanno collaborato: Global Trading La Spezia, Gesta Srl La Spezia, Elsel Srl La Spezia, Angeli&Guzzoni Group, Srl La Spezia, Forniture industriali Srl La Spezia; Maestri del lavoro La Spezia, Maurizi Fausti Assicurazioni La Spezia, Previa Assicurazioni La Spezia, Croce Rossa Italiana La Spezia, Immobiliare Maggiolina La Spezia.