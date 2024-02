Successo della manifestazione. Essepigi a meta con il torneo di touch rugby

Pur ferme per un turno di pausa la serie C1 e le varie categorie giovanili, la prima squadra della Essepigi Fano Rugby ed il resto della grande famiglia rossoblù sono state comunque impegnate. La società fanese è stata infatti promotrice di tante iniziative, che hanno vivacizzato due giorni all’insegna della condivisione e del divertimento. L’intera macchina organizzativa si è messa a disposizione per far sì che riuscisse al meglio la seconda edizione del Torneo di Carnevale di touch rugby, proposto dagli Scotadet in collaborazione con Italia Touch e col patrocinio dell’Ente Carnevalesca di Fano. Sabato undici formazioni miste giunte da diverse zone del Paese si sono sfidate sul campo del "Falcone-Borsellino", dove l’appuntamento valevole anche come tappa del campionato italiano è culminato con un allegro "terzo tempo" in maschera all’interno dell’accogliente club house del Fano Rugby.

Hanno vinto i favoritissimi padovani dello "Scambio di Lingue" in virtù della vittoria in finale sul Verona Touch. Nella stessa giornata una folta delegazione rossoblù si è spostata in pullman a Roma in compagnia degli amici del San Lorenzo in Campo, per assistere allo stadio "Olimpico" alla sfida del Sei Nazioni tra la nazionale azzurra e quella inglese. La domenica mattina sui campi dell’Unione Capitolina l’U12 fanese ha poi preso parte al 12° Trofeo "Federico Montalto", misurandosi con storiche realtà della palla ovale e vivendo così un’importante esperienza di crescita. Nel pomeriggio a Fano c’è stata infine la massiccia partecipazione del sodalizio del presidente Giorgio Brunacci al secondo corso dei carri allegorici, con un bel gruppo presente nella sfilata lungo viale Gramsci e molti altri tesserati rossoblù sistemati sui palchi.

