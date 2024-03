"Successo organizzativo alle finali di Coppa Italia: la macchina rossoblu al massimo"

Prima giornata positiva sul fronte organizzativo per le finali di coppa Italia. La collaudata macchina rossoblu ha girato subito al massimo, sia per accogliere squadre e tifosi nel modo migliore, sia per garantire, con il fondamentale supporto di un notevole spiegamento di forze dell’ordine, che le due giornate fossero all’insegna dello sport. "Come sempre – dice il presidente rossoblu Piero Tosi – le cose da fare sono molte, ma grazie all’apporto dei nostri infaticabili volontari, tutto fino ad ora sta andando bene. Chiaramente dal punto di vista della logistica le somme le tireremo alla fine dell’ultima partita, ma se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera possiamo essere soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Naturalmente sono le squadre a dare all’evento la massima spettacolarità. Per noi, in quanto società organizzatrice c’è da fare in modo che tutti, atleti, dirigenti e pubblico, possano godersi questi due giorni di hockey ad alto livello".