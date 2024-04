Successo per il convegno col prefetto alla Sala Estense. ’Lo sport in Costituzione’ con Novella Calligaris

"Lo sport salverà il mondo", ha esordito così il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello aprendo i saluti nel corso dell’incontro con gli studenti ferraresi “Lo Sport entra in Costituzione”, e i vari ospiti che si sono alternati sul palco hanno dimostrato come questo sia assolutamente vero e possibile, con una trattazione partita dalla genesi dei Giochi Olimpici moderni e dai Padri Costituenti, per arrivare ai giorni nostri e guardare al futuro. Il simbolo dell’evento era già un “manifesto”, denso di simbolismo, di quanto si sarebbe affrontato: l’Italia turrita vestita d’Azzurro, con il suo bel numero “art.33”, che corre verso il

traguardo, tagliato, della Costituzione, con il nuovo comma “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, un testo che riconosce sì il valore dello sport ma lo investe anche di un compito e di un dovere morale molto importante. Perché il simbolismo è importante, nello sport anche di più. Dopo l’Inno Nazionale, con il prefetto salgono sul palco della Sala Estense l’assessore Maggi, la consigliera regionale dem Marcella Zappaterra e tanti altri ospiti prestigiosi. Gli interventi si aprono con Novella Calligaris, plurimedagliata olimpica e oggi presidente di ANAOAI, che introduce il tema, per essere poi in chiusura protagonista della discussione tra le sedie occupate dagli studenti, lanciando domande e piccole provocazioni per sentire dalla loro voce e raccogliere le key-word, sul significato per loro di sport, impegno e anche sconfitta.

Segue l’intervento della vicepresidente del Coni Claudia Giordani, un’altra atleta che ci ha emozionato salendo alla piazza d’onore del podio dei Giochi, quelli di Innsbruck 1976, che va a porre l’accento, tra le altre cose, sull’aggiunta della parola “Insieme” al motto Olimpico, un significato profondo che guarda nella stessa direzione di quanto introdotto nella Carta Costituzionale. Una mattinata molto densa quindi, che ha portato grande soddisfazione di tutti gli attori che l’hanno pensata e organizzata, ad iniziare dalla ANAOAI, Regione, Comune, Coni e Panathlon.