"Successo strepitoso per la Scuola di danza Algoritmo Dance: tre primi posti al Campionato regionale Fids Danze accademiche"

La scuola di danza Algoritmo Dance, con sede a Casetta, chiude in bellezza la prima parte dell’anno di studi con tre splendidi primi posti al Campionato regionale Fids Danze accademiche. Le ragazze dell’hip hop hanno presentato una bellissima performance con la coreografia di Gabriele Vernich e hanno dimostrato di poter competere anche in categorie superiori, così come i due gruppi di danza modern contemporary che hanno affascinato la giuria, grazie alle coreografie di Nicole Perfigli e Simona Gori. Un grande exploit nella categoria solo misto hip hop per Simona Moscatelli, un vero talento della scuola. Si è presentata come prima esperienza nelle buttle ed è riuscita a strappare un fantastico terzo posto, sbaragliando atlete molto più quotate. Simona ha saputo esprimere di nuovo la sua innata dote stilistica: Firenze&danza l’ha vista protagonista con un assolo coreografato da Nicole Perfigli nella categoria contemporaneo junior e aggiudicarsi il secondo gradino del podio e numerose borse di studio, tra le quali l’accesso ad una importante audizione per una compagnia giovanile ‘Fd junior ensamble’. La Scuola di danza è pronta anche a chiudere l’anno accademico 2023/24 con uno spettacolo che si terrà al teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga il giorno 11 giugno alle 19 dal titolo ‘Angelenus’", un viaggio nella profondità del proprio vissuto per trovare risposte ai dilemmi della vita e percepire sentimenti ed emozioni. Lo spettacolo prevede inoltre la partecipazione del gruppo Fusion, un mix di danzatori di vari stili (contemporaneo, hip hop e break dance), invitati come cornice di apertura allo spettacolo e non mancheranno altre gradite sorprese.