Sui campi del Cus il trofeo di golf ’Città di Ferrara’

Oggi sul green di via Gramicia, si aprirà la stagione sportiva 2024 per il Cus Ferrara Golf con la disputa del “1° Trofeo città di Ferrara”. Questa gara, che godrà del patrocinio del Comune di Ferrara (una novità per questo sport), sarà su 18 buche con formula Stableford e sarà valida per il campionato sociale “score d’oro” e campionato sociale “Match Play”. Insomma, una vera e propria novità nel ricco calendario delle manifestazioni golfistiche ferraresi che pare aver già fatto breccia con oltre 70 golfisti già iscritti. Annunciati alle premiazioni l’assessore allo Sport Andrea Maggi e il presidente del Cus Giorgio Tosi.