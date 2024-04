Sul green delle Pavoniere. Baldacci vince la Golfitaliano Cup

Prima della pausa nel giorno di Pasqua i golfisti pratesi hanno preso parte alla Golfitaliano Cup, gara in programma sabato 30 marzo e promossa dalle Cantine Santadi. Oltre 100 i giocatori al via che si sono contesi, oltre ai premi di giornata messi in palio dall’azienda vinicola sarda, i posti per la finale nazionale in programma al Golf siciliano Il Picciolo. Il percorso si è presentato in ottime condizioni.

Leonardo Baldacci è stato il migliore assoluto con 74 colpi e ha ottenuto una meritata vittoria. In seconda categoria si è imposto nella categoria lorda, quella dei colpi effettivamente giocati, Qicheng Chen con 89. In prima categoria netta Alessio Tirinnanzi (39) del golf Alisei, ha superato di misura Mattia Pellegrini (38) mentre in seconda Alberto Pugi ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 44 punti, contro il quale nulla ha potuto il bravo Vincenzo Dinardo fermatosi a quota 40. Miglior lady Rossella Carli (38), senior Carlo Ciabatti (43).

Andrea Ronchi