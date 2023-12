Sul green di Punta Ala. Contemori vince il "Trofeo Bracci»

A Punta Ala i giocatori si sono contesi il 12° "Trofeo Gioielleria Fratelli Bracci". Gianni Contemori ha vinto con 82 colpi. In prima categoria Romeo Falloni (32) ha superato di misura Mario Dini (31), mentre Malcolm Lewis Kerr (30) ha completato il podio. In seconda Fabio Rosso (40) ha avuto la meglio su Moreno Gambini e Giovanni Ghezzani, appaiati a quota 36 mentre in terza Leonardo Pierotti (42) ha dominato lasciando a cinque lunghezze Matteo Fusi e Andrea Ursini. Premi speciali a Arianna Lenzi (35) e Daniele Vestri (35), rispettivamente migliori lady e senior. Al Golf Argentario Massimo Cozzi ha vinto la Christmas Cup con 74 colpi, tre solamente oltre il par del percorso. Nella categoria netta il giovane romano Francesco Miccone (35) ha preceduto Mario Cuccia (34) e Matteo Villani (33) mentre Laura Raffi (31) è stata la migliore tra le lady.

Andrea Ronchi