Sul green di Punta Ala. Vannozzi vince le due competizioni dedicate ai gusti e ai sapori

Il golf e il gusto si sono incontrati nel primo fine settimana agonistico al Golf Punta Ala con una coppia di gare che hanno portato sul podio i prodotti dell’eccellenza gastronomica italiana.

Il weekend ha preso il via con la Coppa Olio Nuovo Frantoio La Vergheria. Gioele Vannozzi ha vinto con 83 colpi. In prima categoria Massimo Bombacci (33) ha superato di misura Umberto Carrara (32) mentre in seconda Marco Bigagli (41) ha avuto la meglio su Emanuela Bolognini, che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premi speciali a Beatrice Muller (35) e Fabio Rosso (39), rispettivamente nelle categorie migliori lady e senior.

Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo contendendosi i prosciutti di "Assisi Salumi". Gioele Vannozzi ha bissato la vittoria del giorno precedente con il medesimo score di 83 colpi. In prima categoria Fausto Chegia (37) ha preceduto Umberto Carrara, a pari punti, mentre in seconda Giorgio Zompetta (40) è stato imprendibile per Luigi Cutrone (38). Anna Baudo (32) è stata la miglior lady mentre Marco Bigagli (38) il senior.

Andrea Ronchi