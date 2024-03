Sul ring alla Metropolis. Viareggini sugli scudi

Bella giornata di pugilato domenica alla palestra Metropolis. I pugili viareggini hanno affrontato una compagine lombarda in un tripudio di spettacolo. Con ottimi risultati per la palestra viareggina. Cristiano Bianchini (Youth 75kg) ha ottenuto un ottimo pareggio. Mattia Serroukh (Youth 65kg) dopo tre riprese ad alto tasso tecnico ha battuto il valido Sgroi (Hage Boxe Pavia). Sconfitta invece per Giacomo Pieroni, nonostate la prova di cuore, e per il debuttante Mario Brozi (75kg Elite). Ottima vittoria invece peer Sara Faedda contro la temibile D’Andretta. Successo da incorniciare anche per Duccio Failli (peso massimo), ancora imbattuto dopo nove match: adesso questa promessa della boxe è attesa dai campionati Elite under 22. Combattimento eccezonale per Simone Kaludjerovic (65kg Elite) che vince infiammando il pubblico. Vittoria anche per Simone Moriconi (pesi medi) che al 34esimo incontro vince contro Giammetta. Debutto professionistico per Miguel Bianchi, ex campione dei dilettanti, che alla seconda ripresa atterra l’avversario con colpi potenti e precisi.