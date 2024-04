Sulle ali dell’entusiasmo . Cavalieri, c’è la Primavera

RUGBY

"La vittoria con la Lazio non è la fine di un lavoro che sta indubbiamente dando i propri frutti. Un successo storico, considerando il gap che c’era fra noi e loro fino ad un paio d’anni da. Ma non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo ricordarcelo". Dopo la ’sbornia’ indotta dal successo contro la Lazio capolista, Alberto Chiesa predica calma. Perché i Cavalieri Union viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e hanno ormai un piede e mezzo nei playoff, ma sarà necessario in ogni caso continuare a dare il massimo nelle ultime tre partite della regular season. A partire da quella che andrà in scena alle 14.30 odierne al Chersoni contro la Primavera fanalino di coda del girone 3, valida per la ventesima giornata di campionato. All’andata, a Roma, non ci fu storia: capitan Puglia e compagni si imposero con un roboante 61-35, violando il terreno di gioco dei rivali.

Ecco quindi che i locali partono con i favori del pronostico, anche alla luce dei settanta punti che separano le due formazioni in classifica. Guai però ad abbassare la guardia e c’è oltretutto un ulteriore precedente a fare da monito: fu proprio la Primavera, nel 2019, a negare con un pareggio la qualificazione agli spareggi-promozione dei Cavalieri allora allenati da Carlo Pratichetti. Altri tempi, altre situazioni, valori completamente diversi in campo. Ma il nucleo del gruppo attuale è sostanzialmente quello di cinque anni fa e i vari Puglia, Renzoni, Marzucchi e Lunardi (ieri capitano, oggi collaboratore tecnico di Chiesa) ricordano benissimo quella partita. Sul piano della graduatoria, i ’tuttineri’ sono secondi con 84 punti: sei in meno della Lazio, quattordici in più dell’Avezzano terzo.

Se il torneo finisse oggi, sarebbero qualificati alla fase finale come miglior seconda insieme ai biancocelesti, al Verona e al Torino. Saranno con tutta probabilità questi quattro club a giocarsi il salto di categoria, ma prima è necessario arrivare fino in fondo: la prossima settimana i cavalieri andranno in Abruzzo a sfidare la Polisportiva Paganica, per poi chiudere a Iolo con l’Avezzano il 28 aprile prossimo. Testa bassa e lavorare, quindi: il meglio deve ancora venire.

G.F.