SUPREMAZIA SCHIACCIANTE. Festa Cgc Viareggio, tifosi in delirio. Messo in bacheca un altro trofeo

cgc viareggio

10

roller matera

1

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Falaschi, Puccinelli, Rosi, Muglia, D’Anna, Raffaelli, Balistreri, Palla. All.: Biancucci.

ROLLER MATERA: El Haouzi (Pigato), Santeramo, Piozzini, Rondinone, Matera, Bigatti, Ferrara, Gadaleta, Monticelli. All.: Antezza V.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Silecchia di Bari.

Marcatori: Muglia 8’19“; Raffaelli 11’32“; Rosi 17’41“; Muglia 20’35“; Santeramo 22’19“; Puccinelli 24’36“ del primo tempo. Muglia 1’03“; Raffaelli 3’06“; Muglia 12’56“ e 21’25“; Palla 21’51“ del secondo tempo.

Note: spettatori 300 circa con nutrita rappresentanza viareggina. Espulsi per 2’ Piozzini, D’Anna, Muglia, Gomez.

FORTE DEI MARMI – Il Cgc Viareggio conquista con pieno merito la coppa Italia di serie A2 travolgendo (10-1, primo tempo 5-1) un Roller Matera che non è mai stato in grado di impensierire la scatenata formazione viareggina. Squadre al completo e, nonostante l’orario pomeridiano, buon pubblico, con un centinaio di tifosi viareggini e una ventina di materani.

Inizia bene la squadra di Valerio Antezza che colpisce il palo con Gadaleta (5’), ma ben presto sono i bianconeri a imporsi. All’8’ Cgc in vantaggio grazie a Muglia che ruba palla in area e segna. Al 10’ El Haouzi para un tiro diretto di Muglia (espulso Piozzini) che in superiorità numerica fornisce in area l’assist per il 2-0 di Raffaelli. Al 13’ viene espulso D’Anna, Gomez para il tiro diretto di Piozzini e nulla avviene nella superiorità dei lucani. Al 17’ Gomez salva su Gadaleta solo in contropiede e subito dopo Rosi fa centro da posizione angolata su azione personale. Passano 3’ e Muglia segna in area sfruttando l’assist di Raffaelli. Al 22’ Santeramo trasforma il tiro diretto assegnato per l’espulsione di Muglia, ma è Puccinelli con una bella azione personale a mandare il Cgc al riposo con un netto 5-1.

Il Cgc chiude i conti a inizio ripresa: traversa di D’Anna (40") e reti di Muglia (1’) e Raffaelli (3’). Al 5’ annullata per gioco pericoloso una rete del Matera, ma è un monologo viareggino. Al 6’ espulso Gomez, Torre para il tiro diretto di Santeramo. Al 12’ segna Muglia su rigore e si ripete al 21’ su azione personale. Nel finale spazio per tutta la panchina con Palla che prima colpisce il palo (15’) e poi, dopo la traversa di Raffaelli (17’) segna il definitivo 10-1 (21’). Il pubblico bianconero festeggia pensando già a un ritorno in A1 che, da questa vittoria, può ricevere un ulteriore slancio.

G.A.