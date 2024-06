Surya, regionali da urlo. Ben 33 medaglie, 18 gli ori

Con 33 medaglie conquistate i talenti del progetto Surya Academy sono stati i grandi protagonisti dei Campionati Regionali che si sono svolti a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, lo scorso 2 giugno, organizzati dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva): per la scuola carpigiana sono stati in tutto 18 i primi posti fra solisti, duo e gruppi, 10 le medaglie d’argento e 5 di bronzo, con un bottino che complessivamente ha portato a 42 prestazioni fra i primi 6 classificati. Per i giovani e giovanissimi talenti del progetto Surya Academy è stato un grande risultato di squadra, costruito con una programmazione attenta e con la passione di insegnati e maestri di livello nazionale e internazionale. "Per raggiungere buoni risultati – spiega Catia Garuti, tecnico della società – è importante che i giovani talenti siano seguiti con attenzione e competenza fin dai loro primi passi nel mondo della danza. Per questo come ogni anno nel mese di maggio si sono aperte le iscrizioni per l’ammissione all’Academy Surya per giovani danzatori dall’età di 8 anni per l’anno accademico 2024-25 negli stili danza classica, moderna, contemporanea, break dance e hip hop". La kermesse bolognese è stata aperta dal modern jazz Surya che ha portato ben 7 ori e un argento con i ragazzi preparati dal tecnico federale Barbara Reguzzoni, una prestazione in cui va sottolineato il debutto con medaglia d’oro per i piccoli agonisti under 11 seguiti da Catia Garuti ed Emanuela Sabbadini. Tanti i successi nel ’classico’ con i ragazzi preparati dai docenti Davide Gallesi, Catia Garuti e Arianne Lafita Gozalvez. Nel settore contemporaneo hanno brillato gli allievi seguiti da Veronica Sassi, insegnante, coreografa e art director del progetto Academy, che dopo lo splendido spettacolo ’Il cielo, i capelli e tu’, che ha debuttato l’8 marzo a San Rocco a Carpi e diversi concorsi hanno trovato l’energia per fare ottime prestazioni.