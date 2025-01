Swim Project . Codigoro in vasca al ’Città di Lugano’

Trasferta svizzera per i ragazzi di Swim Project Codigoro, con la partecipazione al Torneo di Natale "Città di Lugano 2024". Una competizione a 16 squadre disputata in due giorni, che ha rappresentato anche la prima esperienza all’estero per tutti i giovani pallanuotisti al seguito dei tecnici David Vecchiattini e Matteo Armari. La rosa era composta da Federico Ferri, Matteo Succi Leonelli, Alex Merchiori, Abraham Diego Avanzi, Filippo Zanellato, Mattia Sangiorgi, Riccardo Paganini, Iacopo Buzzi, Davide Finessi, Cristian Finessi. La Swim Project era inserita nel girone C assieme ai padroni di casa Lugano Sharks, Waterpolo Treviglio e SC Horgen U12. La fase a gironi si è conclusa con un terzo posto per la vittoria nella prima partita contro SC Horgen per 6-1, le sconfitte per 4-0 contro Lugano Sharks e con il Waterpolo Treviglio per 5-3.

La fase successiva, ha visto scontrarsi la squadra codigorese contro le terze dei restanti gironi: Aquatica Torino, SC Horgen U14, Lausanne Aquatique. La seconda fase si apre con la sconfitta contro Aquatica Torino per 4-0 che conclude la prima giornata del torneo. Nella giornata successiva Swim Project Codigoro ha continuato la seconda fase affrontando prima Lausanne Aquatique subendo la sconfitta per 5-3, poi SC Horgen U14 perdendo con il punteggio di 7-3. Swim Project Codigoro chiude il torneo al 11° posto, vinto da Rari Nantes Bologna, sul podio anche Pallanuoto Salerno e Plebiscito Padova.

cla. casta.