Swim Project Codigoro promossa in serie C. Decisivo l’ultimo match contro Belluno

La Swim Project di Codigoro, con la vittoria casalinga contro Sportivamente Belluno, si è aggiudicata il passaggio in serie C per la prossima stagione. Confermandosi al secondo posto del girone con 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, nel campionato di Promozione Triveneto conquista uno dei due posti per il salto di categoria. Una vittoria mai messa in dubbio quella della squadra di pallanuoto codigorese, che ha battuto gli avversari bellunesi con un sonante 10-2. Una gara giocata con molta attenzione, da parte dei padroni di casa e gli avversari sulla difensiva provando a blindare la propria porta, così nei primi 6 minuti di gioco riesce solo Zampieri a trovare l’occasione per portare Codigoro in vantaggio. Swim Project gioca nel giro di 2 minuti, 3 azioni in inferiorità numerica, dando la possibilità a Belluno di pareggiare i conti e di allungare, ma nega tutti gli attacchi agli avversari con un’ottima difesa.

Sullo scadere del primo quarto sarà Vecchiattini, allenatore in campo, a segnare una doppietta. Il primo tempo va a referto sul 3-0. Nel secondo tempo gli ospiti conquistano due rigori e Borgato, tra i pali, para il primo rigore. Saranno 4 i penalty che neutralizza nel corso della gara. Continuano le espulsioni e le inferiorità numeriche per Codigoro, che vince nettamente la partita.

"Sono entusiasta di questa vittoria – afferma mister Vecchiatini – che ci garantisce la promozione in serie C, è tre anni che lavoro con questo gruppo di ragazzi, sono contento dell’impegno che hanno dimostrato quest’anno, volevo menzionare anche chi non ha potuto partecipare a quest’ultima partita, in quanto solo 13 sono i giocatori che posso schierare a referto, ma che sono stati di supporto nelle altre partite della stagione. Si tratta di Nocenti, Cosaro, Febo, Babetto, Barboni e Menegatti. Inoltre, volevo ringraziare la società per la fiducia dataci e gli sponsor che ci hanno accompagnato durante la stagione".

c.c.