Swim Project Codigoro si gioca la serie C. Sabato in casa il big match contro Belluno

La squadra di pallanuoto che milita nel campionato di Promozione Triveneto della Swim Project Codigoro ha fermato la capolista, la Virgiliana Mantova per 7-4. Nella piscina di casa sabato scorso si è assistito ad una partita molto combattuta, visto che all’andata era terminata 11-10 per i mantovani. La vittoria è un risultato utile per la formazione codigorese, per potersi avvicinare alla promozione in serie C. Le due squadre iniziano subito attaccando, senza nascondersi, ad avere la meglio nel primo quarto di gioco sono gli ospiti, che riescono a segnare 3 reti, un tiro di rigore, una superiorità numerica ed un goal allo scadere di un possesso palla. Gli atleti di mister David Vecchiattini non si perdono d’animo, continuano ad attaccare la porta avversaria, provando con numerosi tiri dal perimetro riuscendo ad accorciare le distanze con la doppietta di Drago e il pareggio di capitan Ferro.

Il secondo tempo finisce in parità sul punteggio di 3-3.

Si riprende con una serie di inferiorità numeriche per Codigoro, saranno ben 11 le volte che i padroni di casa si trovano a uomo in meno durante tutta la partita e Mantova ne approfitta per tornare in vantaggio 3-4. Passano pochi secondi, Barboni pareggia e Drago trova il vantaggio. L’ultimo quarto tempo consolida il vantaggio, grazie ad un’attenta difesa che neutralizza tutte le azioni d’attacco, aiutati da una difesa, rendono impenetrabile Borgato, schierato tra i pali che para ogni conclusione avversaria. Codigoro va in vantaggio, prima con Vecchiattini, allenatore in campo, che riesce a servire Ferro, al centro e segna il gol del 6-4, saliti a 7 grazie a Marzola. Mister Vecchiattini commenta a fine gara: "La più bella partita della stagione, un’ottima difesa, solidarietà di gruppo e giro palla ci hanno permesso di portare a casa questa fantastica vittoria". L’accesso alla serie C si deciderà nell’ultima gara sabato prossimo alle 19 in casa contro Sportivamente Belluno.

c.c.