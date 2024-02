Tabanelli, Abbati,. Fantoni e Pozzi: l’AltoReno 2020 vola

E’ un momento d’oro per l’AltoReno 2020, la squadra di snowboard allenata da Pier Francesco Zizzi. Il fiore all’occhiello dell’attività è rappresentato da Flora Tabanelli (nella foto), che è stata la portabandiera azzurra alle recenti Olimpiadi giovanili a Gangwon. L’essere portabandiera non le è bastato, perché la ragazza, classe 2007, ha realizzato una splendida doppietta olimpica. Più in alto di tutte nel big air e nello slopestyle, stesse specialità nelle quali, nel Mondiale Juniores 2023, ha conquistato oro e argento. A questo va aggiunto il 3° posto nella prova di Coppa del Mondo di Pechino, seconda italiana di sempre a riuscirci dopo Silvia Bertagna. Dopo Flora, ecco Luca Abbati, e poi Federica Fantoni (2002), Syria Zambardi (2002), Andrea Pozzi (2004) e Tommaso Fonti (2004) in questo momento impegnati nel corso nazionale di formazione maestri di snowboard. E ancora Davide Di Piazza (2009), Tecla Maestrelli (2009) che fanno parte della squadra regionale Cae, il Comitato appennino emiliano del quale è direttore tecnico proprio Pier Francesco Zizzi. Da non trascurare nemmeno l’apporto di Davide Donati (2008). E poi Riccardo Amadei (2011) che all’inizio della stagione è stato convocato per il trofeo Coni, un evento di rilievo nazionale che si è svolto a Bardonecchia. Tra le nuove leve Michele (2008) e Fabio Carra (2009).