Tabani e Galardi sul filo. Spareggio per le Olimpiadi

Lorenzo Bruni è certo di poter partecipare alle Olimpiadi e può ancora chiudere i Mondiali con una medaglia insieme ai compagni del Settebello. Chiara Tabani e Giuditta Galardi non potranno bissare invece il bronzo mondiale, ma hanno ancora un’ultima possibilità di staccare insieme al Setterosa il pass per i prossimi Giochi Olimpici. E’ la sintesi dei campionati del mondo di pallanuoto che si stanno svolgendo in Qatar, a Doha, e che vedono impegnati tre atleti pratesi. Bruni, dopo la qualificazione olimpica messa in tasca con la nazionale, ha dato un contributo fondamentale anche nell’11-10 con cui gli uomini di coach Alessandro Campagna hanno regolato la Grecia ai quarti. E a questo punto il ventinovenne cresciuto nella Futura Prato può sognare una medaglia: alle 14 odierne l’Italia affronterà la Spagna in semifinale, in un incontro che si preannuncia decisamente equilibrato e complicato. In caso di vittoria gli azzurri affronterebbero in finale una fra Croazia e Francia per puntare all’oro, mentre in caso di sconfitta potrebbero comunque rimanere in gioco per una medaglia di bronzo.

La possibilità di approdare fra le prime tre selezioni del torneo è invece svanita per le ragazze allenate dal commissario tecnico Carlo Silipo: nonostante l’apporto di Galardi e Tabani, la corazzata Olanda ha vinto 10-5. Sogni olimpici infranti, dunque? No, ma adesso è arrivata davvero l’ultima spiaggia: per qualificarsi a Parigi 2024 le azzurre dovranno assolutamente battere il Canada nell’incontro fissato per le 8 di domani. In quello che sarà un vero e proprio spareggio olimpico.

"Abbiamo provato a stare dietro all’Olanda, ma loro hanno dimostrato di essere più ciniche di noi – ha commentato Giuditta – negli ultimi anni abbiamo compiuto un salto in avanti importante dal punto di vista tecnico, ma per arrivare al loro livello dobbiamo ancora lavorare. Ben venga la sesta partita per prenderci il pass olimpico. Il Canada lo abbiamo già battuto, ma sarà una partita diversa. Una partita all’ultimo sangue. Giocando in attacco e in maniera pulita ce la faremo".

Giovanni Fiorentino