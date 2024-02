Tabani in gran spolvero. Il Setterosa vince ancora

L’avventura del Setterosa ai Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Doha (in Qatar) era iniziata con un roboante 20-2 inflitto al Regno Unito, nella prima giornata del girone D. Ma Chiara Tabani (foto), Giuditta Galardi e compagne possono a ben vedere continuare a sorridere, perché nella seconda partita del massimo torneo intercontinentale hanno battuto anche il Sud Africa, con un 25-3 che lascia poco spazio a recriminazioni. Delle due pallanuotiste pratesi convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo per l’avventura mondiale, stavolta è scesa in vasca la sola Tabani, che ha fornito il solito contributo decisivo. Giuditta, che era invece andata in rete nella sfida inaugurale contro le inglesi, potrebbe però rientrare fra le titolari già in occasione del prossimo match. Che sarà oltretutto decisivo, visto che le ragazze affronteranno il Canada con il quale condividono allo stato attuale delle cose la vetta del raggruppamento. Un incontro che prenderà il via alle 10 odierne e un nuovo successo garantirebbe all’Italia un miglior piazzamento per un tabellone più agevole in vista della fase ad eliminazione diretta. Le azzurre mirano ad una medaglia non solo per il prestigio della massima kermesse mondiale, ma anche per avere la certezza di staccare uno degli ultimi due pass-qualificazione in palio per le Olimpiadi di Parigi.

Giovanni Fiorentino