Taekwondo. Exploit per l’Edera nei cadetti. Szabo tricolore nelle cinture rosse

Nella bellissima cornice del PalaAsti, l’ex storico Ruffini, a Torino si sono disputati i Campionati Italiani Cadetti di taekwondo e l’Edera Forlì è tornata dalla trasferta piemontese con una fantastica medaglia d’oro. La società forlivese era presente con due atleti nella prima giornata, quella riservata alle cinture rosse (le nere hanno gareggiato il giorno successivo), ovvero il 13enne Mattia Szabo (49 chili) e la coetanea Martina Mingozzi (47 chili).

Szabo era alla sua seconda esperienza in un campionato italiano. Un sorteggio fortunato lo esenta dai sedicesimi, poi supera il genovese Davide Di Maio 2-0 con punteggi netti. Ai quarti il forlivese sconfigge sempre 2 round a 0 il campano Sestito. In semifinale l’ederino incontra il torinese padrone di casa Nicola Montalto: l’incontro questa volta è più combattuto, ma Szabo non cede un round e approda alla finale per il titolo. Ad attenderlo c’è il lombardo Christian Garbarino del Centro Sportivo Solbiatese. Il primo round è molto combattuto, ma il rappresentante dell’Edera riesce ad aggiudicarselo grazie a un calcio in rotazione negli ultimi secondi. Nel secondo Szabo inizia bene, ma l’aggressività dell’avversario prende il sopravvento e il romagnolo è costretto a cedere il suo primo round nel campionato. Com’è prevedibile il terzo è il più combattuto ed è praticamente sempre parità. A spostare gli equilibri è nuovamente un calcio in rotazione del forlivese, che lo porta in vantaggio di quattro punti. Il lombardo prova il recupero negli ultimi secondi aumentando l’intensità, ma Szabo non si fa sorprendere e mantiene il vantaggio fino al termine dell’incontro, aggiudicandosi il titolo tricolore riservato appunto alle cinture rosse.

Per la Mingozzi è stata invece la prima esperienza in un campionato tricolore e con la nuova cintura rossa: ha fatto passi da gigante, visto che pratica taekwondo da meno di due anni, ma inevitabile la mancanza di un po’ di esperienza a questi livelli. Opposta al primo turno alla calabrese Vanessa Talarico, perde di misura nei due round disputati ed esce al primo turno, piazzandosi alla fine al 9º posto, assieme alle altre 8 atlete sconfitte al primo turno.

Ugo Bentivogli