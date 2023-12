Taekwondo, l’aretina trionfa nelle prove tricolori a Giugliano. Tre ori per Coradeschi. È suo il titolo italiano

In nemmeno due settimane il titolo europeo e quello italiano. Niente male il bottino di Beatrice Coradeschi, la promessa aretina del taekwondo che dopo aver trionfato con la nazionale azzurra in Austria nella prova continentale ha sbaragliato la concorrenza anche nella gara che metteva in palio il titolo tricolore. L’oro europeo non c’è stato nemmeno il tempo di sistemarlo nella bacheca di casa visto che tornata dall’impegno in azzurro Beatrice lo scorso fine settimana è subito partita alla volta della Campania. A Giugliano infatti si teneva la gara che metteva in palio il titolo di campione italiano di forme e freestyle. Beatrice sabato e domenica scorsa ha partecipato ad entrambe le gare riuscendo a mettere nel proprio curriculum, già ricco, uno storico bis. Coradeschi ha infatti vinto, anzi primeggiato, sia nelle forme che nel freestyle salendo sul gradino più alto del podio. Come non bastasse ecco poi arrivare l’oro nel gara Thf talent freestyle.

Per Beatrice, studentessa del liceo Redi di Arezzo, il 2023 si è chiuso decisamente alla grande, ma soprattutto in crescendo visti i risultati ottenuti a livello personale e di squadra anche con la divisa della nazionale azzurra di cui ormai fa parte da tempo in pianta stabile.

M.M.