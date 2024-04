Taekwondo, un risultato di prestigio. Capolongo è argento agli europei in Polonia

Ottima prova per Samuele Capolongo nel campionato europeo di Taekwondo tenutosi a Lublino, in Polonia, dal 17 al 21 aprile scorso. L’atleta rappresentante della nazionale azzurra Fitae di Taekwondo Itf del settore agonisti della Asd Four Kicks di Arezzo, assieme alla squadra italiana, ha conquistato il titolo di vicecampione europeo nella disciplina dei combattimenti a squadre nella categoria senior. Un risultato di grande prestigio, dal momento che tale rassegna sportiva è tra le più importanti di questo sport e ha visto la partecipazione di venti nazioni con oltre seicento atleti, che si sono confrontati in varie categorie e discipline. La squadra italiana si è fatta strada nella scalata al podio eliminando in sequenza le nazioni da sempre più forti in Europa come Germania, Polonia e Ucraina, disputando la finale con la fortissima Irlanda. Si tratta di un risultato storico, in quanto la nazionale italiana non era ancora riuscita ad imporsi così in alto in questa disciplina. Il titolo di vicecampione europeo rappresenta un fantastico riconoscimento per Capolongo come atleta e per lo staff che lo segue, dagli allenatori nazionali ai maestri e istruttori che lo allenano.